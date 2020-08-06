В Лисичанске задержали автомобилиста-эксгибициониста

06 августа 2020, 11:42

Инспекторы патрульной полиции задержали гражданина, который, вероятно, совершал хулиганские действия, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Вчера, около 17 часов, в Лисичанске патрульные получили на служебный планшет довольно необычный вызов, в котором говорилось о том, что неизвестный мужчина ездит по улицам города и из автомобиля демонстрирует свои половые органы.

Об этом на линию 102 сообщили очевидцы происшествия, которые сняли на телефон действия мужчины и номерные знаки автомобиля на котором он ехал.

Впоследствии возле стадиона Шахтер полицейские увидели и остановили автомобиль, похожий по описанию. 35-летний местный житель заметно нервничал и не смог внятно объяснить свои действия. Сейчас следователи выясняют все детали этой ситуации.