Четыре области Украины могут исключить из «зеленой зоны»

06 августа 2020, 12:02

С 11 августа в Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр экономики, директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По его словам, Киевская школа экономики помогает Минздраву с аналитикой по COVID-19.

Милованов подчеркнул, что указанные регионы могут покинуть «зеленую зону» из-за того, что в них пять дней подряд растет число больных коронавирусом.

«Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть «зелеными». Речь идет о Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста», - отметил он.

По его словам, решение по областям будет принимать Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 7 августа.