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Общественное мнение
Криминал
07 августа 2020, 09:12

Суд смягчил меру пресечения Стерненко

Шевченковский районный суд Киева в четверг, 6 августа, избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста активисту Сергею Стерненко.

«Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября», – написал он в Facebook.

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