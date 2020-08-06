Шевченковский районный суд Киева в четверг, 6 августа, избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста активисту Сергею Стерненко.
«Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября», – написал он в Facebook.
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07 августа 2020, 09:12
Суд смягчил меру пресечения Стерненко
Шевченковский районный суд Киева в четверг, 6 августа, избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста активисту Сергею Стерненко.
«Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября», – написал он в Facebook.
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