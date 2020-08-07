В Киеве за сутки выявлены 186 больных COVID-19

07 августа 2020, 14:02

За минувшие сутки еще у 186 жителей столицы выявлен коронавирус.

Как сообщает Укринформ, об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"На этой неделе количество больных коронавирусом в Киеве растет ежедневно. 186 выявленных случаев только за минувшие сутки, 11 из них у детей. На сегодня в столице уже 9 178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет. И 7 девочек - от 2 до 16 лет, а также 81 человек в возрасте от 19 до 70 лет. И четверо мальчиков от одного года до 13.