07 августа 2020, 18:00 Из-за взрыва в Бейруте арестовали 16 человек Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва в порту Бейрута. Среди задержанных - генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. 7 августа следователи намерены допросить его, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, передает Радио Свобода. Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления. Как сообщалось, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены. Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности. Число погибших составило около 135 человек. Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения. По оперативной информации, граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют. Твитнуть Загрузка... Загрузка...