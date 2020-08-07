Из-за взрыва в Бейруте арестовали 16 человек

Власти Ливана сообщили об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва в порту Бейрута.
Среди задержанных - генеральный менеджер порта Хассан Корайтем.
7 августа следователи намерены допросить его, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, передает Радио Свобода.
Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления.
Как сообщалось, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.
Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.
Число погибших составило около 135 человек.
Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.
По оперативной информации, граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют.