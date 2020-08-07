07 августа 2020, 17:00

В Сумах Служба безопасности Украины задержала бывшего военнослужащего, который призывал боевиков нарушать режим "тишины" на Донбассе. Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, по результатам обысков по месту жительства экс-военного СБУ изъяла компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, правоохранители объявили о подозрении в содействии с террористической организации жителю Александрийского района Кировоградской области. Он администрировал сообщества в соцсетей для сбора финансовой помощи наемникам РФ.