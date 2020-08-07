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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
07 августа 2020, 15:45

В Луганске горел завод

В Луганске спасатели трёх пожарных частей тушили пожар в здании бывшего кирпичного завода в Каменнобродском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ЛНР», пишут сепаратистские СМИ.

На территории бывшего кирпичного завода по улице 395-й Шахтёрской дивизии произошёл пожар.

Первым его обнаружил сторож коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог», который расположен недалеко от завода.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарных частей трёх районов города. Крыша одноэтажного строения горела.

Тушение пожара осложнялось несколькими факторами. Подходы к зданию перекрывали густые заросли кустарников и деревьев. Кроме того, над горящей крышей проходит линия электропередач и спасатели привлекли сотрудников электрических сетей, которые её отключили.

Огонь быстро распространялся по деревянной крыше из-за сильных порывов ветра. В результате пожара полностью уничтожена крыша здания площадью 600 квадратных метров.

«Предполагаемая причина загорания — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Загорания на давно заброшенном предприятии случались неоднократно», — говорится в сообщении «МЧС ЛНР».

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