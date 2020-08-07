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Общественное мнение
Общество
07 августа 2020, 16:37

В Киеве со следующей недели начнут проверки всех вузов и лицеев

В Киеве со следующей недели начнут проверки всех общежитий, университетов, лицеев и школ. Такие меры будут приняты для недопущения распространения коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, после возобновления обучения возможны проблемы в общежитиях и детских учреждениях.

"Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будут проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сообщил Рубан.

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