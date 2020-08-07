07 августа 2020, 16:49

Пограничники ведут пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская" по отдельному решению Командующего Объединенных сил из-за неработающего приложения "Действуй дома", пишет Зміст.

"Действуй дома" действительно не работает с половины второго ночи. Сейчас мы ведем оформление и пропуск людей по отдельному решению Командующего Объединенных сил. Мы также информируем компетентные органы, в дальнейшем отслеживается перемещение людей, то есть выполняются все требования к обсервации или самоизоляции", - цитирует издание пресс-офицера Луганского погранотряда Нелю Доценко.

По словам Доценко, по состоянию на 14.30 на территории КПВВ "Станица Луганская" находятся около двухсот человек, которые ждут проведения контрольных мероприятий и переход КПВВ.

Ранее в facebook пользователь сети Алексей Липовецкий разместил фото, якобы, неработающего КПВВ.

Напомним, "Действуй дома" - это отдельное приложение для отслеживания перемещения и местонахождения людей из ОРДЛО, которые направляются на подконтрольную правительству Украины территорию через КПВВ и не имеют соответствующих тестов на COVID-19.