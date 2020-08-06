До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували понад 3,5 млрд грн податків і зборів

07 августа 2020, 10:05

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-липні 2020 року платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету 3 млрд 529,5 млн гривень. Це на 229,8 млн грн більше, ніж у січні-липні 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 1 млрд 562,7 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 89,6 тис. гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 632,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 649,2 млн грн податку на додану вартість; 76,9 млн грн податку на прибуток підприємств; 15,3 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 1 млрд 945,6 млн гривень.