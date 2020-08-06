Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
07 августа 2020, 11:06

За останню добу в Луганській області підтверджена рекордна кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу

За останню добу в Луганській області підтверджена рекордна кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу - 11. Загальна кількість, за весь період - 147. Нові випадки зареєстровані:

- м. Сєвєродонецьк - 5 (3 особи контактні з раніше захворілими, 1 - хворий на пневмонію, 1- тестування перед плановою госпіталізацією);

- м. Попасна - 2 (1- хворий на пневмонію, 1 - особа, яка перебувала в самоізоляції після повернення з РФ);

- Новоайдарський район - 1 (хворий на пневмонію);

- м. Лисичанськ - 1 (хворий на пневмонію);

- Новопсковський район - 1 (особа яка перебувала в обсервації після повернення з РФ);

- м. Кремінна - 1 (особа, з позитивним тестом ІФА, після ПЛР тестування також отримала позитивний результат).

Епідеміологічні розслідування проводяться по усім підтвердженим випадкам.

Виписані 2 особи, у зв'язку з одужанням.

Таким чином, маємо на сьогодні 30 активних хворих, з них 12 госпіталізовані до різних лікувально-профілактичних закладів області, інші лікуються амбулаторно.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: