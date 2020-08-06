За останню добу в Луганській області підтверджена рекордна кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу - 11. Загальна кількість, за весь період - 147. Нові випадки зареєстровані:
- м. Сєвєродонецьк - 5 (3 особи контактні з раніше захворілими, 1 - хворий на пневмонію, 1- тестування перед плановою госпіталізацією);
- м. Попасна - 2 (1- хворий на пневмонію, 1 - особа, яка перебувала в самоізоляції після повернення з РФ);
- Новоайдарський район - 1 (хворий на пневмонію);
- м. Лисичанськ - 1 (хворий на пневмонію);
- Новопсковський район - 1 (особа яка перебувала в обсервації після повернення з РФ);
- м. Кремінна - 1 (особа, з позитивним тестом ІФА, після ПЛР тестування також отримала позитивний результат).
Епідеміологічні розслідування проводяться по усім підтвердженим випадкам.
Виписані 2 особи, у зв'язку з одужанням.
Таким чином, маємо на сьогодні 30 активних хворих, з них 12 госпіталізовані до різних лікувально-профілактичних закладів області, інші лікуються амбулаторно.