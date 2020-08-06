В Киеве на карантин закрыли пекарню из-за вспышки коронавируса

07 августа 2020, 12:29

В Киеве на карантин закрыли пекарню за вспышки коронавируса. Речь идет о пекарне №8 предприятия "Киевхлеб".

Об этом в ходе брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, по словам градоначальника, на предприятии "Киевхлеб" сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса.

"Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин, там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица на самоизоляции", - сообщил Кличко.

Кроме того, мэр добавил, что в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования. На сегодня установили 62 человека, которым контактировал больной. В трех из них - подозрение на коронавирус.

Напомним, глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев всегда будет в лидерах по количеству зараженных коронавирусом.