Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
07 августа 2020, 13:00

Лукашенко о Зеленском: Володя – хороший, мне его жалко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал президента Украины Зеленского приземленным человеком.

«Володя – хороший... Мне его жаль... Не мне вам объяснять, что ему досталось в Украине. Он - не глупый человек, хотя и из другой сферы. Но все мы откуда приходили. Но поверьте мне, как опытному президенту, президентами не становятся, президентами рождаются. Если ты от природы не имеешь этой закваски, то ты и не будешь президентом... Зеленский – человек приземленный. Но надо действия делать и давать результат Украине сейчас. А этого результата нет. Боюсь, что и не будет. Времени у него нет», - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси уверен, что Зеленский может «встать, сказать всем» до свидания «и уйти раньше срока».

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: