И.о. городского головы Луцка заболел коронавирусом

10 августа 2020, 09:00

Исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит заразился коронавирусои. С воскресенья, 2 августа, он находится на самоизоляции.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Пустовит считает, что инфицироваться коронавирусом мог во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка, которое состоялось 28 июля.

Кроме того, чиновник попросил не злоупотреблять фактом его заболевания и не связывать ситуацию с отказом местных властей от усиления карантина.

«Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в красную зону эпидемической опасности», - добавил он.