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Общественное мнение
Общество
10 августа 2020, 13:36

Ослабить карантин не готовы 9 областей

По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ослабить карантин не готовы 9 областей

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

Волынская область (выявление 15,68%);

Житомирская область (выявление 12,28%);

Ивано-Франковская область (выявление 17,44%);

Львовская область (загруженность коек 52,48%);

Одесская область (динамика 18,55%);

Ровенская область (выявление 15,98%);

Сумская область (динамика 40,56%);

Харьковская область (выявление 15,08%);

Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%).

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