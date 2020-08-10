10 августа 2020, 13:36 Ослабить карантин не готовы 9 областей По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Ослабить карантин не готовы 9 областей По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения: Волынская область (выявление 15,68%); Житомирская область (выявление 12,28%); Ивано-Франковская область (выявление 17,44%); Львовская область (загруженность коек 52,48%); Одесская область (динамика 18,55%); Ровенская область (выявление 15,98%); Сумская область (динамика 40,56%); Харьковская область (выявление 15,08%); Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%). Твитнуть Загрузка... Загрузка...