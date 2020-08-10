По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Ослабить карантин не готовы 9 областей
По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:
Волынская область (выявление 15,68%);
Житомирская область (выявление 12,28%);
Ивано-Франковская область (выявление 17,44%);
Львовская область (загруженность коек 52,48%);
Одесская область (динамика 18,55%);
Ровенская область (выявление 15,98%);
Сумская область (динамика 40,56%);
Харьковская область (выявление 15,08%);
Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%).