Минздрав: число госпитализированных растет, несмотря на выходные

10 августа 2020, 14:00

В Министерстве здравоохранения обратили внимание, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные. В ведомстве отметили, что на выходных традиционно госпитализировали меньше людей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга.

"Вы видите, что несмотря на то, что это воскресенье, а традиционно в воскресенье меньшее количество людей обращается за помощью... В воскресенье всегда меньшее количество людей госпитализировалась. За это воскресенье у нас госпитализировали 202 человека, это очень много", - отметил министр.

Чиновник обратил внимание, что госпитализация происходит только у тех пациентов, которые имеют тяжелое течение болезни, людей, которым нужен кислород.