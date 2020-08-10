Переход на стандарты НАТО должен быть закреплен в Нацразведпрограмме

10 августа 2020, 16:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что в новой Национальной разведывательной программе на 2021-2025 годы надо закрепить переход на стандарты НАТО. Речь идет о стандартах в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, глава государства отметил, что в программе обязательно должны быть закреплены ключевые вещи, среди которых и оснащение подразделений современным вооружением и техникой.

"Переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.