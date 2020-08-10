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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
10 августа 2020, 16:38

Кравчук: К работе ТКГ могут привлечь еще больше людей с Донбасса

Украинская сторона намерена привлечь к работе Трехсторонней контактной группы еще одного или нескольких людей с Донбасса. Предполагается, что это поможет переговорному процессу.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В частности, Кравчук на вопрос о планах изменить работу ТКГ ответил, что Киев хочет привлечь к переговорам людей или человека, который хорошо знает Донбасс, проживал и работал там.

"Нам главное - услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное - людей, которые там живут", - заявил Кравчук.

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