В Украине за сутки зафиксировали 1 008 случаев коронавируса

10 августа 2020, 09:33

В Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ресурс СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За сутки умерли 25 человек, в целом с начала пандемии - 1922. Выздоровевших за сутки 387, с начала пандемии - 44359. На сегодняшний день болеют 35676 человек, за сутки прибавились 596 пациентов.

За сутки наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской области - 130 человек (всего 10981), Ивано-Франковской - 121 (5797), Харьковской - 117 (4901), Черновицкой - 108 (6777). В городе Киев выявлены 66 новых случаев (общее количество 9564).