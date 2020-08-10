На Луганщине за выходные зафиксировали 9 новых случаев коронавируса

10 августа 2020, 17:36

За выходные дни в Луганской области подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день в регионе 38 активных больных.

Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр МОУ Украины.

Так, общее количество заболевших, за весь период - 156 (в т.ч. 13 детей до 17 лет).

Новые случаи зарегистрированы:

Старобельский район - 4 (2 человека контактировали с ранее заболевшими, 1 больной пневмонией, 1 человек, находился на самоизоляции после возвращения из РФ);

Новоайдарский район - 1 (лицо контактировавшее с ранее заболевшим)

Белокуракинский район - 1 (больной пневмонией);

Северодонецк - 2 (1 контактировавший с ранее заболевшим, 1 человек, находился на самоизоляции после возвращения из временно оккупированной территории);

Лисичанск - 1 (человек контактировал с ранее заболевшим).

"Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Выписан 1 человек в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 117 человек.

Таким образом, имеем на сегодня 38 активных больных, из них 15 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, остальные 23 лечатся амбулаторно", - сказано в сообщении.