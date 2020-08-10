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Общественное мнение
Политика
10 августа 2020, 18:00

ЕС может ввести новые санкции против Беларуси

Европейский союз может рассмотреть вопрос введение новых санкций против Белоруси после проведения президентских выборов в стране. Однако такое решение будет зависеть от развития ситуации и действий властей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Reuters.

"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - заявил министр.,

Чапутович также выразил надежду, что сценария с введением ограничений удастся избежать.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. В результате правоохранители задержали более трех тысяч человек.

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