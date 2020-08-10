10 августа 2020, 16:08 Оккупанты подстраивают образование в школах ОРДЛО под российские стандарты В ОРДЛО местные «администрации» усиливают процессы по интеграции молодежи в РФ. Об этом на основании данных, полученных во время мониторинга печатных изданий ОРДЛО, сообщает Восточная правозащитная группа. «Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО, усиливают интеграционные процессы молодежи ОРДЛО в РФ. РФ подстраивает образование в школах ОРДЛО под стандарты РФ, реализовывает молодежные политические проекты, а также интегрирует абитуриентов ОРДЛО в вузы РФ. В системе образования ОРДЛО советники РФ (сотрудники ФСБ) лично курируют вопрос организации изучения в школах ОРДЛО предметов – "история России" и "история Отечества"», – отмечают правозащитники. Твитнуть Загрузка... Загрузка...