Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
10 августа 2020, 16:08

Оккупанты подстраивают образование в школах ОРДЛО под российские стандарты

В ОРДЛО местные «администрации» усиливают процессы по интеграции молодежи в РФ.

Об этом на основании данных, полученных во время мониторинга печатных изданий ОРДЛО, сообщает Восточная правозащитная группа.

«Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО, усиливают интеграционные процессы молодежи ОРДЛО в РФ. РФ подстраивает образование в школах ОРДЛО под стандарты РФ, реализовывает молодежные политические проекты, а также интегрирует абитуриентов ОРДЛО в вузы РФ. В системе образования ОРДЛО советники РФ (сотрудники ФСБ) лично курируют вопрос организации изучения в школах ОРДЛО предметов – "история России" и "история Отечества"», – отмечают правозащитники.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: