10 августа 2020, 16:00

Интернет в Беларуси отключают из-за границы, а не по инициативе властей республики.

Как передает Укринформ, об этом агентству БЕЛТА сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», - заявил он.

По словам Лукашенко, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям".