В Украине 39 тысяч детей получили статус пострадавших от военных действий

10 августа 2020, 17:08

В Украине 39 тысяч детей получили статус пострадавших вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, а также более 190 тысяч детей стали вынужденными переселенцами из-за военного конфликта на Донбассе.

Oб этом говорится в ежегодном докладе за 2019 год о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине, который презентовали в Донецкой облгосадминистрации 10 августа. Он опубликован на сайте ОГА.

«По данным Минсоцполитики, по состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано более 190 тысяч детей, получивших статус ВПЛ. В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий, получили всего 39 тысяч человек, что составляет лишь 20%», - говорится в сообщении.

Во время мероприятия заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина поблагодарила представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского за продвижение государственной позиции, подчеркнула необходимость соблюдения и защиты прав и свобод человека и заверила в поддержке инициатив.