Місцеві бюджети Луганщини отримали майже 2 млрд гривень

10 августа 2020, 10:42

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-липня 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 1 млрд 966,8 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 140,2 млн гривень. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 1 млрд 458 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з минулим роком більше на 137,4 млн гривень. Єдиного податку надійшло 217,8 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 22,3 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.