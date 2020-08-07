Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
10 августа 2020, 11:00

В Минреинтеграции рассказали, в каких случаях разрешается пересечение админграницы с Крымом

Пересечение адмиграницы с Крымом возможно в исключительных случаях, с учетом гуманитарных потребностей граждан. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее сообщалось, что с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа временно ограничивается пропуск граждан через КПВВ на админгранице с оккупированным Россией Крымом.

Миниреинтеграции проводит рабочие консультации с представителями гражданского общества о практике применения временных ограничительных мер при пересечении КПВВ на адмиграницах с АР Крым из-за пандемии коронавируса.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: