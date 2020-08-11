11 августа 2020, 12:07

Осенью, с октября-ноября, с началом сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ, количество больных COVID-19 существенно возрастет.

Об этом на брифинге 11 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы считали, что у нас будет так называемая "вторая волна", то есть существенное увеличение количества больных, в октябре-ноябре. Это будут объединено с сезонной эпидемией гриппа, который начинается в октябре. Так считал весь мир, что существенное увеличение количества больных COVID-19 будет осенью, в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19", - сказал Степанов.

Он сообщил, что одновременно с увеличением количества коек в больницах "второй волны" для госпитализации пациентов с COVID-19, увеличено количество коек, к которым подведен кислород - на 2,5 тыс. единиц.

Также, по словам министра, на последнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет дано поручение председателям облгосадминистраций по обеспечению централизованным кислородом до 80% коек, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19.