В Днипре столкнулись грузовик и маршрутка, девять пострадавших

11 августа 2020, 12:25

В Днипре столкнулись грузовик и маршрутка Mercedes Sprinter. В результате ДТП пострадали девять человек

Как передает Укринформ, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Автомобильная авария с участием грузового автомобиля "Mercedes" и маршрутного такси "Мерседес Sprinter" произошла 11 августа около 9 утра на ул. Павлова в г. Днипро. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек", - говорится в сообщении.

Как предварительно установлено, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.