За подъем танкера в Одессе заплатит частная компания

За подъем танкера Delfi в Одессе заплатит частная компания. Подготовительные работы по поднятию судна уже начались.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, одна из частных компаний предложила поднять танкер без использования государственных средств. Работы выполнит ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" предложило профинансировать работы.
"Для нас были важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков. Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев", - добавил Криклий.