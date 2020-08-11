11 августа 2020, 13:35 За подъем танкера в Одессе заплатит частная компания За подъем танкера Delfi в Одессе заплатит частная компания. Подготовительные работы по поднятию судна уже начались. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, одна из частных компаний предложила поднять танкер без использования государственных средств. Работы выполнит ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" предложило профинансировать работы. "Для нас были важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков. Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев", - добавил Криклий. Твитнуть Загрузка... Загрузка...