Акция под посольством Беларуси: Кольченко присудили общественные работы

11 августа 2020, 14:20

Бывшему пленнику Кремля Александр Кольченко, задержанному 10 августа во время акции под посольством Беларуси в Киеве, присудили 40 часов общественных работ.

Об этом сообщила адвокат Кольченко Евгения Закревская после завершения судебного заседания, передает Укринформ.

«По первому протоколу Александра признали виновным в совершении хулиганских действий и назначили 40 часов общественных работ – на основании двух рапортов сотрудников полиции», - отметила она.

Она также сообщила, что должно состояться рассмотрение еще одного дела – относительно злостного неповиновения правоохранительным органам. Однако время рассмотрения не известно, поскольку судья вернул протокол и материалы на доработку.

Первое заседание по делу Кольченко прошло в закрытом режиме в кабинете судьи, представителей СМИ на само заседание не пропустили.