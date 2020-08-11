Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
11 августа 2020, 14:20

Акция под посольством Беларуси: Кольченко присудили общественные работы

Бывшему пленнику Кремля Александр Кольченко, задержанному 10 августа во время акции под посольством Беларуси в Киеве, присудили 40 часов общественных работ.

Об этом сообщила адвокат Кольченко Евгения Закревская после завершения судебного заседания, передает Укринформ.

«По первому протоколу Александра признали виновным в совершении хулиганских действий и назначили 40 часов общественных работ – на основании двух рапортов сотрудников полиции», - отметила она.

Она также сообщила, что должно состояться рассмотрение еще одного дела – относительно злостного неповиновения правоохранительным органам. Однако время рассмотрения не известно, поскольку судья вернул протокол и материалы на доработку.

Первое заседание по делу Кольченко прошло в закрытом режиме в кабинете судьи, представителей СМИ на само заседание не пропустили.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: