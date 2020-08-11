На Донетчине увеличивается число больных COVID-19 с пневмонией

11 августа 2020, 15:08

По состоянию на сегодня в Донецкой области 993 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 135 пациентов проходят лечение. Об этом сегодня, 11 августа, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, пишут «Донецкие новости».

Он сообщил, что в данное время 87 человек получают амбулаторное лечение и 48 человек находятся в учреждениях здравоохранения, где проходят стационарное лечение. Это больницы в Мариуполе, Константиновке, Мирнограде и Бахмуте. 8 больных с пневмонией находятся в тяжелом состоянии.

«Ребенок, который на прошлой неделе лечился в городской больнице №4 Мариуполя, выздоровел. Был получен негативный ПЦР-тест, и с выздоровлением ребенок выписан из стационара», – уточнил Педенко.

По его словам, что касается показателей смягчения карантина, они в регионе удовлетворительные, темп прироста невысокий. Встречаются вспышки в локальных местах области, что предположительно связано с сезоном отпусков. Пока еще завоза инфекции извне не было, регистрируются внутриобластные заболевания.

«Наблюдается большое количество больных, у которых подтверждается диагноз COVID-19 и которые болеют пневмонией. Этот показатель увеличивается», – отметил Александр Педенко.

Он добавил, что пока еще ситуация не такая, чтобы «бить в набат», но требует дальнейшего соблюдения карантинных ограничений.