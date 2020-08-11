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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
11 августа 2020, 15:34

На белорусских предприятиях начинаются забастовки

В белорусской столице и других городах работники нескольких предприятий заявили о начале забастовки в связи со сложившейся ситуацией в стране после выборов президента.

Об этом сообщается в телеграмм-канале NEXTA Live.

Первыми о забастовке заявили работники ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» в Минске. Позже к ним присоединились работники Жабинковского сахарного завода в городе Жабинка.

Работники ОАО «Гродно Азот» из Гродно в свою очередь заявили, что не признают результаты выборов президента и начали забастовку.

Также сотрудники ОАО «БЕЛАЗ» в Жодио обсуждают формат забастовки.

Ранее стало известно, что в Беларуси с сегодняшнего дня анонсировали общенациональную забастовку.

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