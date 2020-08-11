Зеленский подписал закон про азартные игры в Украине

11 августа 2020, 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX, который парламент принял 14 июля 2020 года, - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ определяет правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, правовые, экономические социальные и организационные условия функционирования рынка азартных игр.

В частности, закон содержит исчерпывающий перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, проведение азартных игр казино через сеть Интернет; букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через Интернет; организация азартных игр в залах игровых автоматов; выпуск и проведение лотерей; организация покера через Интернет; лицензирование деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

Игорные заведения казино разрешается размещать исключительно в отелях категории «пять звезд», «четыре звезды» с номерным фондом не менее 100 номеров, а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению Кабмина.

Залы игровых автоматов могут размещаться только в гостиницах категории «три», «четыре» и «пять звезд». Запрещается размещать игровые автоматы в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления, зданиях культовых сооружений и ближе чем в 500 метрах от учебных заведений. Также устанавливается ограничение по количеству игровых автоматов. Право на размещение автоматов реализуется с помощью электронных аукционов с привязкой к соответствующей территории.

На организацию и проведение азартных игр законом предусматривается выдача лицензии, дающей право использовать только один бренд организатора азартных игр. Также предусмотрена выдача бесплатной инвестиционной лицензии на 10 лет для инвесторов, строящих новый отель категории «пять звезд», или в случае утверждения Кабинетом Министров Украины инвестиционного проекта.

Для азартных игр казино в сети Интернет предусматривается сертифицированная онлайн-система и обязательное подключение к системе онлайн-мониторинга, сайт в доменной зоне.UA и возможность каждого игрока устанавливать добровольные ограничения расходов денег и времени. Для покера в сети Интернет определяются требования к помещениям и специальные правила проведения покерных турниров.

Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей (уставный капитал компании должен составлять не менее 30 млн грн); устанавливаются специальные требования относительно соответствия игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам; создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Согласно закону, возраст игрока должен составлять 21 год и более. Также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предотвращению участия в азартных играх граждан, которые, в частности, не достигли 21 года. За невыполнение таких требований предусмотрены жесткие финансовые санкции. Также создается реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Вводится принцип «ответственной игры», который предусматривает осуществление организатором азартных игр мер по предотвращению и минимизации негативных последствий от участия граждан в азартных играх, и создаются механизмы для борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Документом также устанавливаются ограничения относительно рекламы азартных игр, в частности запрет на наружную рекламу, кроме вывесок, а также ограничения на все прочие виды рекламы.

За нарушение законодательства Украины в сфере игорного бизнеса предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

Согласно документу, органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр является Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, которая образуется Кабинетом Министров Украины (уполномоченный орган). Комиссия осуществляет лицензирование организаторов азартных игр, ведет соответствующие реестры и устанавливает требования по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Кроме того, предусматривается создание в госбюджете Украины специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры. Средства Фонда будут направляться на развитие системы медицинской помощи, повышение зарплат медикам; создание центров реабилитации и хосписов; поддержку спорта и финансирование мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни; финансирование программ по повышению культурного и духовного уровня населения Украины, в частности строительство и модернизацию библиотек, театров, музеев, центров творчества, финансирование культурных проектов. Порядок направления средств Фонда поддержки медицины, спорта и культуры определяет Кабинет Министров