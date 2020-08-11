11 августа 2020, 16:36 В «ДНР» «республиканский» техникум будет носить имя ликвидированного Захарченко В «ДНР» «Донецкому техникуму промышленной автоматики» присвоили имя ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. Как уверяют в «республике», решение о присвоении имени Захарченко «Донецкому техникуму промавтоматики» было принято на заседании трудового коллектива учебного заведения. 7 августа на заседании «правительства» было утверждено «распоряжение» о присвоении техникуму «имени А.В. Захарченко». Отмечается, что Захарченко учился в этом учебном заведении с 1996 по 2000 год по специальности «Эксплуатация автоматических устройств в угольной промышленности». Твитнуть Загрузка... Загрузка...