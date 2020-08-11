В Тернопольской области в пансионате выявили вспышку COVID-19

В Тернопольской области в Петриковском гериатрическом пансионате выявили вспышку коронавируса. Пансионат будет находиться на двухнедельной изоляции.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.
Глава ОГА Владимир Труша заявил, что кроме подопечных пансионата там также находятся 25 сотрудников. Все они сдадут ПЦР-тест на COVID-19.
"Состояние большинства больных удовлетворительное. Один подопечный в тяжелом состоянии, однако его состояние не связано с заболеванием коронавирусом. Пациент переведен на стационарное лечение", - сообщил Труша.
Кроме того, начальник департамента социальной защиты населения Тернопольской ОГА Вадим Боярский сообщил, что гериатрический пансионат обеспечен продуктами питания и лекарственными препаратами в достаточном количестве.
"Отделены друг от друга больные и здоровые подопечные пансионата. Также обеспечиваем персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме этого принято решение о дополнительном обеспечении защитными костюмами и масками", - отметил он.
Отметим, гериатрия - частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.