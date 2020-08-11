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Общественное мнение
Политика
11 августа 2020, 17:39

Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси на фоне массовых протестов после президентских выборов. По его словам, у Польши есть опыт в таких вопросах.

Об этом сообщает издание "Наша Нива".

"У Польши есть определенный опыт - имеются ввиду переговоры 1989 года, - который мог бы послужить в качестве подхода и решения ситуации в Беларуси. Мы к этому готовы. Это мог бы быть наш вклад. Мы считаем необходимым начало переговоров властей с представителями общества", - заявил Чапутович.

Он добавил, что Польша заинтересована, чтобы Беларусь была демократической и открытой для международного сотрудничества страной.

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