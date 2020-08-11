11 августа 2020, 15:19

На Донбассе значительно возросло число пожаров, что причинило вред экосистеме. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

"В Донецкой и Луганской областях значительно возросло количество пожаров в лесах, степях, сельскохозяйственных угодьях, навредило экосистеме региона. Причина этому - небрежное обращение с огнем и сухая жаркая погода. В районе проведения ООС сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим, командование Объединенных сил призывает руководителей государственных лесных хозяйств, фермеров, владельцев агропредприятий и населения соблюдать требования пожарной безопасности во время санитарной рубки леса, работы на сельхозугодьях, не сжигать стерню, сухостой и мусор на приусадебных участках", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркивают, что несоблюдение норм пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность. В случае возникновения пожара ее виновники будут отвечать перед законом.