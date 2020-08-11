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Общественное мнение
Криминал / Региональные
11 августа 2020, 18:00

На Луганщине младший лейтенант одной из военных больниц попался ГБР на краже продуктов

Следователи Краматорского теруправления Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя начальника одного из военных медицинских учреждений, передает пресс-центр ведомства.

Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания в меньшем количестве, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях.

8 августа во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области следователи ГБР задержали военнослужащего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска обнаружены и изъяты продукты питания, которые принадлежат военному госпиталю (в частности, свежемороженые мясо и рыба, фасованное сливочное масло, тушеная говядина, сыр, сок, цитрусовые, йогурты, печенье и другие продукты).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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