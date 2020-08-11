Пограничники запустили чат-бот для информирования об условиях пересечения границы

11 августа 2020, 16:43

Государственная пограничная служба запускает чат-бот, который будет предоставлять информацию об изменениях условий пересечения границы. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что эпидемическая ситуация в стране постоянно меняется, поэтому Кабинет министров вынужден постоянно вносить изменения в правила пересечения границ, перечни карантинных ограничений, гармонизировать противоэпидемические мероприятия с похожими в других странах.

"Новым шагом Государственной пограничной службы Украины в решении вопроса доступа граждан к актуальной информации о правилах пересечения государственной границы в условиях очередных карантинных ограничений стал запуск на официальном сайте ГПСУ кнопки чат-бота", - указано в сообщении.

Так, обработав десятки тысяч звонков на телефон службы "Доверие", специалисты в сфере коммуникаций выделили наиболее часто встречающиеся вопросы и аккумулировали ответы на них в диалоговых цепочках виртуального робота.

Отмечается, что за прошедший месяц операторы горячей линии Госпогранслужбы обработали почти 30 тысяч телефонных звонков. Из них 90% касались вопросов пересечения госграницы в условиях карантина.

"Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время чат-бот работает в тестовом режиме, поэтому если Вам не удалось получить ответ на Ваш вопрос - сообщите нам об этом, прокомментировав Вашу ситуацию просто под этой публикацией - в поле "разместить комментарий", - призвали в ГПСУ.