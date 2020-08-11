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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Экономика
11 августа 2020, 16:48

НСЗУ предлагает увеличить тариф на предоставление неонатальной помощи

Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях останется приоритетной услугой в 2021 году. Об этом заявила временно исполняющая обязанности Председателя Национальной службы здоровья Украины - Оксана Мовчан

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