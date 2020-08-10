У Луганській області зафіксовано шість нових випадків COVID-19

11 августа 2020, 10:07

П’ятеро захворілих із Сєвєродонецька: троє перебували на самоізоляції; один був госпіталізований з пневмонією; ще один – з кола раніше визначених контактних осіб.

Також коронавірус виявлений у жителя Новоайдарського району, який контактував із хворим на COVID-19.

За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 162 осіб.

З них одужали – 117; лікуються – 44 (16 – на стаціонарі; 28 – амбулаторно).

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 9,7%.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 11 серпня (09:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадів COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 158 нових випадків. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів.