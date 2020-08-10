Вторая протестная ночь в Беларуси: силовики снова жестоко разгоняли людей

11 августа 2020, 10:09

В Минске около универсама "Рига" силовики вновь разогнали протестующих и зачистили район метро "Пушкинская".

Об этом сообщает "Радыё Свабода".

По демонстрантам около "Риги" вновь правоохранители бросали светошумовыми гранатами. Специальная машина разбила баррикады.

В свою очередь "Еврорадио" проинформировало, что бойцы ОМОНа зачистили район станции метро "Пушкинская".

"Это произошло после того, как большая часть демонстрантов разошлась сама", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.

В ночь на понедельник белорусские силовики задержали около 3 тысяч человек в ходе акций протеста, которые возникли после голосования на выборах президента.