Вторая протестная ночь в Беларуси: силовики снова жестоко разгоняли людей

В Минске около универсама "Рига" силовики вновь разогнали протестующих и зачистили район метро "Пушкинская".
Об этом сообщает "Радыё Свабода".
По демонстрантам около "Риги" вновь правоохранители бросали светошумовыми гранатами. Специальная машина разбила баррикады.
В свою очередь "Еврорадио" проинформировало, что бойцы ОМОНа зачистили район станции метро "Пушкинская".
"Это произошло после того, как большая часть демонстрантов разошлась сама", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.
В ночь на понедельник белорусские силовики задержали около 3 тысяч человек в ходе акций протеста, которые возникли после голосования на выборах президента.