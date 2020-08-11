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Общественное мнение
Политика
11 августа 2020, 11:25

Белорусов призывают выйти на общенациональную забастовку

В Беларуси с сегодняшнего дня анонсировали общенациональную забастовку.

Об этом сообщает NEXTA в телеграм-канале, передает Укринформ.

Белорусов призывают не выходить на работу, пока власть не выполнит три требования. Среди них – «признание оппозиционного кандидата Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь, освобождение всех политических заключенных и проведение новых честных выборов».

Как отмечается в буклете, забастовка — законный способ протеста, закрепленный в Конституции РБ. Организаторы убеждают, что за участие в забастовке задерживать не будут, а «уволить всех невозможно».

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