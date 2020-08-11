Ольга Височина: Своєчасна та повна сплата єдиного внеску гарантує громадянам право на соціальний захист

11 августа 2020, 11:33

Начальник Головного управління ДПС у Луганській області Ольга Височина повідомила, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) по Луганській області за найманих працівників сплачують 3750 фізичних осіб - роботодавців та 3610 юридичних осіб - роботодавців.

За січень - липень 2020 року страхувальники області сплатили до бюджету 1 млрд 586 млн грн, що складає майже 86 відсотків від загальних надходжень єдиного внеску по області. Разом з тим, на сьогоднішній час заборгованість зі сплати єдиного внеску в цілому по області склала 2 млрд 160 млн грн, в тому числі по непідконтрольній території українській владі – 1 млрд 689 млн гривень.

Керівник відомства зазначила, що саме своєчасна та повна сплата єдиного внеску гарантує громадянам право на соціальний захист. Адже з 1 січня 2004 року для нарахування пенсії важливий лише страховий стаж. Страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Сплатили – є стаж, не сплатили – стажу немає. Отже, питання нарахування та своєчасна і повна сплата єдиного внеску є найважливішими.

На жаль, прикладів, коли роботодавець – навмисно або з фінансових негараздів – не перераховує єдиний внесок за найманих робітників, доволі багато. Тому, найманому працівнику, який прагне заробити необхідний страховий стаж для отримання в майбутньому пенсії, необхідно контролювати сплату роботодавцем за нього єдиного внеску.

«Зі свого боку, податкова служба Луганщини приділяє особливу увагу погашенню заборгованості зі сплати єдиного внеску», – повідомила Ольга Височина.

За результатами проведеної роботи по стягненню заборгованості зі сплати єдиного внеску за 7 місяців 2020 року боржникам було сформовано 4335 вимог про сплату недоїмки та забезпечено стягнення коштів в рахунок погашення боргу в сумі 19,4 млн гривень.

Очільниця відомства підкреслила, що строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується. Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується на підставі даних інформаційної системи податкового органу на суму боргу, що перевищує 10 гривень. Крім загальних реквізитів, вимога має містити відомості про розмір боргу, в тому числі суми недоїмки, штрафів та пені, обов’язок погасити борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк. Платник єдиного внеску зобов’язаний протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного внеску встановлено Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування» (зі змінами) та Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена наказом МФУ від 20.04.2015 р. № 449 (зі змінами).

«Пенсійна система України на сьогоднішній час базується на принципах солідарності, коли нинішнє покоління працюючих фінансує пенсії громадян, що закінчили свою трудову діяльність і тому сплата єдиного внеску – це гарантія добробуту суспільства», – підсумувала Ольга Височина.