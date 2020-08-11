11 августа 2020, 11:48

Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля в Днепровском районе Киева.

Как сообщает Укринформ, об этом информирует пресс-служба МВД в Фейсбук.

«Происшествие произошло сегодня ночью, 11 августа. Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Tesla на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь повредил три автомобиля - Tesla и две припаркованные рядом машины Mazda и Honda, которые принадлежат местным жителям.

Следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия. Сведения внесены в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы.