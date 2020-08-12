«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы

12 августа 2020, 09:15

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА, обыграв в четвертьфинале со счетом 4:1 швейцарский «Базель».

«Горняки» разгромили соперника благодаря голам Жуниора Мораеса, Тайсона, Алана Патрика с пенальти и Додо.

Уже на 2-й минуте Марлос с углового подал на линию вратарской, а Жуниор Мораес сыграл на опережение и головой вколотил мяч в сетку – 1:0! На 22-й минуте быстрый контрвыпад завершился передачей Марлоса на линию штрафной, а набежавший Тайсон с лета (и с небольшим рикошетом) расстрелял ворота Николича – 2:0. О преимуществе «оранжево-черных» в первом тайме говорит не только счет, но и статистика: 63% на 37% по владению мячом, 6–0 по ударам в створ.

На 75-й минуте Тайсон пустился в дриблинг на границе штрафной и был сбит защитником. Пенальти реализовал Алан Патрик – 3:0. В этот момент Луиш Каштру полностью сменил группу атаки (в игру вошли Соломон, Коваленко, Майкон, Тете и Фернандо), а на 88-й минуте «горняки» довели дело до разгрома: Додо начал атаку передачей на Тете, а получив пас в ответ, уверенно переиграл Николича – 4:0. В компенсированное время ван Волфсвинкел прострелил справа и отквитал один мяч.

В полуфинале Лиги Европы «Шахтер» сыграет с итальянским «Интером» 17 августа в Дюссельдорфе.