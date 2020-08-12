В Минске частично возобновили доступ к интернету

12 августа 2020, 13:00

Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет — люди сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на TUT.by.

Пользователи пишут, что в среду около 6:50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Телеграм, Вайбер, Вотсапп, Твиттер, Инстаграм.

Начали также открываться поисковые системы Гугл и Яндекс, восстановился доступ к онлайн-заказу такси.

Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем.

Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail.

Кроме того, с 9 утра в белорусской столице стали доступны и сайты СМИ.