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Общественное мнение
Общество / Региональные
12 августа 2020, 14:59

Жителям ОРДЛО привезли боле 45 тонн гумпомощи от Красного Креста

Гуманитарный груз весом более 45 тонн от Международного комитета Красного Креста пересек линию разграничения в сторону оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

По маршруту Киев-Донецк проследовали три грузовых автомобиля с гуманитарной помощью гражданским лицам, проживающим на временно оккупированной территории Украины.

Содержание автомобилей составили стройматериалы и бытовые товары. Общий вес гумпомощи – более 45 тонн.

Согласно распоряжению Командующего Объединенных сил, военнослужащими погранотряда осуществили оформление и пропуск грузовиков через линию разграничения в КПВВ «Новотроицкое».

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