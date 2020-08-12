Жителям ОРДЛО привезли боле 45 тонн гумпомощи от Красного Креста

Гуманитарный груз весом более 45 тонн от Международного комитета Красного Креста пересек линию разграничения в сторону оккупированной территории.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
По маршруту Киев-Донецк проследовали три грузовых автомобиля с гуманитарной помощью гражданским лицам, проживающим на временно оккупированной территории Украины.
Содержание автомобилей составили стройматериалы и бытовые товары. Общий вес гумпомощи – более 45 тонн.
Согласно распоряжению Командующего Объединенных сил, военнослужащими погранотряда осуществили оформление и пропуск грузовиков через линию разграничения в КПВВ «Новотроицкое».