12 августа 2020, 14:59 Жителям ОРДЛО привезли боле 45 тонн гумпомощи от Красного Креста Гуманитарный груз весом более 45 тонн от Международного комитета Красного Креста пересек линию разграничения в сторону оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда. По маршруту Киев-Донецк проследовали три грузовых автомобиля с гуманитарной помощью гражданским лицам, проживающим на временно оккупированной территории Украины. Содержание автомобилей составили стройматериалы и бытовые товары. Общий вес гумпомощи – более 45 тонн. Согласно распоряжению Командующего Объединенных сил, военнослужащими погранотряда осуществили оформление и пропуск грузовиков через линию разграничения в КПВВ «Новотроицкое». Твитнуть Загрузка... Загрузка...