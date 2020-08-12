В Беларуси открыли 17 уголовных дел после нападения на силовиков

Белорусские правоохранители возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правопорядка.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
«Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел», - написала она.
Чемоданова добавила, что в результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причиненны 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы.
Она также отметила, что по информации Министерства здравоохранения за медицинской помощью обратился 51 гражданин.