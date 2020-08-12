12 августа 2020, 15:58

Офис генерального прокурора направил в генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Телеграме, сообщает Укринформ.

"Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился к Генеральной прокуратуре Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всем 28 лицам, среди которых 9 украинцев, сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.